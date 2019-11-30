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溜馬延長賽射下老鷹 笑納5連勝

最新更新：2019/11/30 15:28

（中央社印第安納波利斯29日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬華倫（T.J. Warren）今天在延長賽剩下1分13秒時飆進底角三分球，讓溜馬取得致勝領先，以105比104險勝亞特蘭大老鷹，寫下5連勝。

溜馬今天有5人得分雙位數，分別是藍姆（Jeremy Lamb）的20分、特納（Myles Turner）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）各拿17分、華倫和布洛格登（Malcolm Brogdon）各進帳16分。

沙波尼斯也有12籃板和2助攻的成績，其中一次助攻讓華倫投進致勝三分球，溜馬5連勝入袋。

儘管老鷹吞下9連敗，後衛楊恩（Trae Young）仍以投籃28投16中、三分球15投8中、罰球9罰9中的表現，狂轟追平生涯得分最高的49分，過去4場比賽每場至少拿下29分。

他在第4節終了前11.5秒的高弧度挑籃破網，迫使比賽進入延長階段。

老鷹替補球員班布里（DeAndre' Bembry）拿15分12籃板，藍恩（Alex Len）也有15分進帳，帕克（Jabari Parker）抓下10籃板，但只有8投1中，僅得4分。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1081130

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