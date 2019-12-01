味全龍狀元劉基鴻冬盟開轟 廖任磊後援奪勝投

亞洲冬季棒球聯盟，味全龍隊1日在斗六棒球場交手日職紅隊，龍隊選秀狀元劉基鴻（圖）轟出陽春全壘打，並演出猛打賞，包辦3分打點，助隊以5比1奪勝。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年12月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在斗六棒球場的比賽，由味全龍隊交手日職紅隊，狀元劉基鴻轟出陽春全壘打，並演出猛打賞，包辦3分打點，助龍隊以5比1奪勝，廖任磊獲得勝投。

日職紅隊1局上就靠著砂川理查敲1打點二壘安打，先馳得點；不過2局下味全龍選秀狀元劉基鴻敲出陽春全壘打，追平比數，這也是劉基鴻在冬季聯盟第一支全壘打。

龍隊於6局下攻下大局，曾傳昇、洪瑋漢、黃柏豪、劉基鴻、張祐銘都敲出安打，攻下3分；8局下劉基鴻再敲1打點安打，終場龍隊以5比1擊退日職紅隊，劉基鴻此戰4打數敲3支安打，包含一發陽春砲，包辦3分打點。

龍隊先發投手郭郁政主投5局，被敲4支安打，沒有出現保送，投出1次三振，失1分；接替的廖任磊後援2局，沒有被敲出任何安打，送出3次三振，無失分，奪下勝投；之後威爾森、呂偉晟各投1局，也都沒有失分。

中職聯隊和日本社會人隊在嘉義市棒球場的比賽，5局上社會人隊的百目鬼浩太敲出陽春砲，不過下個半局中職聯隊靠著張冠廷、成晉敲安打，以及保送和暴投，追平比數。

社會人隊6局上敲出連續安打攻下2分，雖然8局下潘傑楷敲1打點安打，不過終場社會人隊還是以3比2險勝。

目前味全龍隊以4勝3敗1和位居第2名，中職聯隊則是4勝4敗，位居第3名，第1名為日職紅隊，戰績5勝2敗1和。（編輯：陳俊碩）1081201