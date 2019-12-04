阿部慎之助冬盟開球 陳文杰陳晨威開轟助隊奪勝

日職讀賣巨人隊名將阿部慎之助（圖）退休後接任二軍監督，他3日開始看亞洲冬季棒球聯盟比賽，觀察巨人隊球員的表現，並於4日賽前為冬盟開球。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年12月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）亞洲冬季棒球聯盟在洲際棒球場的比賽，賽前日職巨人隊二軍監督阿部慎之助到場開球；中職聯隊的陳文杰、陳晨威都敲出全壘打，終場以8比4擊退日職白隊。

今年引退的阿部慎之助，退休後接任讀賣巨人隊二軍監督，於2日抵達台灣，從昨天開始看冬盟比賽，觀察巨人隊球員的表現，日職白隊陣中有多達10名巨人選手。

日職白隊2局上靠著伊藤裕季也轟陽春全壘打，先馳得點；不過2局下中職聯隊展開攻勢，吳桀睿敲三壘安打後，陳文杰、吳明鴻都敲出安打，各帶有1分打點，取得2比1領先。

陳文杰於4局下轟出陽春砲，之後陳晨威再敲2分全壘打，接著成晉敲二壘安打、杜家明遭觸身球，吳桀睿擊出的滾地球造成三壘手黑田響生失誤，一口氣跑回2分，以7比1領先。

雖然6局上日職白隊得1分後，7局上再利用陳文杰、吳明鴻、柯育民共發生3次失誤，攻下2分；不過中職聯隊8局下成晉敲出安打，靠著杜家明選到保送，以及2次暴投得1分，終場以8比4擊退日職白隊，目前以6勝4敗暫居第3名。

中職聯隊先發投手吳承諭主投5局，僅被敲3支安打，出現2次保送，因全壘打失1分，奪下勝投。（編輯：陳俊碩）1081204