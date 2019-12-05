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威力盃台東3連霸是目標不是壓力 打團體戰

最新更新：2019/12/05 21:06

（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）台彩威力盃少棒賽預賽，台東縣隊把3連霸當成目標和動力，但不給球員壓力，今天預賽首戰以10比11不敵台南市，第2戰則以25比0擊敗彰化縣隊；總教練陳玉船說，戰力平均需打團體戰。

2019年台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，台東縣隊去年完成2連霸，今年將挑戰3連霸，總教練陳玉船表示，3連霸很難說，每年的球員素質不一樣，「3連霸會是我們追求的目標，但不希望給球員壓力，希望他們開心的去比賽」。

台東縣隊此次以卑南國小為主體，加入紅葉國小、新生國小、大溪國小球員組成聯隊參賽，陳玉船表示，今年大部分球隊狀況類似，沒有特別突出的球員，投打蠻平均，台東這次也是打團體戰，重點在球員的臨場反應，另外，威力盃投手只能投直球，「攻擊將是很大的得分武器，也希望球員能發揮到最好」。

台東縣隊挑戰3連霸，但今天預賽首戰1分輸給台南市隊，陳玉船表示，兩隊實力應該差不多，但台東攻勢欠缺臨門一腳，關鍵時刻沒能把分數打回，4局台東2次守備失誤，讓台南攻下8分大局，陳玉船直言：「輸球可惜，台南關鍵時刻剛好都有把握到」。

台東縣隊第2戰與彰化縣隊交手，全場敲出20支安打、打線發揮，首局就攻下18分，比賽後半段也讓球員輪流上場、觀察狀況；陳玉船表示，因為分數拉開，讓球員替換上場、維持比賽感覺，也觀察球員調整狀況，準備後面的比賽。（編輯：張芷瑄）1081205

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