陳傑憲看好棒球新世代 透露和陳柏毓爸爸熟識

（中央社記者楊啟芳新北6日電）2019年台灣青棒菁英訓練營今天進行最後一天，擔任教練的陳傑憲說，對今年拿下世界冠軍的U18國手們印象深刻，由於陳傑憲的爸爸和陳柏毓的爸爸陳炳男是好友，更期待他未來發展。

這次是陳傑憲第3次參加青棒營活動，他說：「每一年感覺都不一樣，現在台灣棒球真的進步很多，光看身材就知道資質很好，未來一定會成為很厲害的選手。」

青棒營學員由台灣各地青棒菁英組成，其中不少是今年在U18世界盃拿下冠軍的國手。陳傑憲笑說，中華隊跟美國隊打冠軍賽時，全程拿著手機緊盯，「很希望台灣選手能在大舞台有好的成績，最後得冠軍，我比他們還興奮，拿著手機自嗨」。

陳傑憲認為，這批選手是很好的世代，未來銜接起來會更強，他也希望球員有這麼好的條件，可以好好把握、珍惜。

談到印象最深刻的選手，陳傑憲第一個想到的就是陳柏毓，「第一年來看，就覺得這個小朋友資質很好，今年也在國際賽表現突出，還加入亞錦賽，高中生有辦法越級打成人比賽，是一件很厲害的事情」。

陳傑憲透露，自己的父親和陳柏毓的父親陳炳男是好朋友，「每次我看到他爸，就會跟他爸開玩笑，先跟他講恭喜，他給小孩空間很大，我是對陳柏毓滿期待的」。

打擊方面，陳傑憲則是對平鎮高中游擊手李灝宇印象深刻，他表示，U18時李灝宇曾被韓國隊投手觸身球，「他回敬投手的眼神很難能可貴，滿有殺氣的，感覺到企圖心很強，所謂棒球就是野球，沒有用到『野』字，會很可惜」。（編輯：張雅淨）1081206