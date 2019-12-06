威力盃台東縣二游連線搶勝 8強碰桃園

2019年第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽賽程持續展開，台東縣隊6日複賽與台北市隊交手，台東二壘手余子承（左）、游擊手杜翊澤（右）連線，助隊以14比10拿勝，。中央社記者謝靜雯攝 108年12月6日

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）台彩威力盃少棒賽複賽，台東縣隊與台北市隊交手打得辛苦，二壘余子承、游擊杜翊澤連線串連攻勢，終場以14比10拿勝；台東8強碰桃園，總教練陳玉船希望球員放手表現。

2019年台彩威力盃少棒賽在花蓮舉行，台東縣隊複賽首戰與台北市隊交手，台東縣隊首局就有狀況，開賽就被打了7分，但球員展現韌性、沒有放棄持續追分，4局打完將比數追至6比8，5局抓準對方投手、守備有狀況，單局攻下8分、翻轉戰局，順利晉級8強。

台東縣隊去年完成威力盃2連霸，今年挑戰3連霸，總教練陳玉船坦言複賽首戰打得辛苦，但也提到此批球球員需要靠團體戰，首局失掉這麼多分數，很開心球員沒有放棄，「肯定小朋友的拚勁，這是他們爭取來的機會，希望他們可以延續這種感覺」。

台東縣隊今天攻勢關鍵為前兩棒，首棒游擊手杜翊澤、2棒二壘手余子承，兩人都是卑南國小的球員，平時在母隊就是1、2棒加二壘、游擊連線，有絕佳的默契，杜翊澤5局敲出關鍵超前比分安打，余子承單場敲3安、打擊表現亮眼。

杜翊澤表示，5局上場打擊，想著要把握機會，「這場比賽不能輸」，很開心敲出超前比分安打，偶像是日籍旅美球星大谷翔平，欣賞大谷翔平投球表現，「希望可以像他一樣成為二刀流」；余子承此次打擊表現穩定，每場比賽至少敲2安，他表示穿上縣市代表隊衣服更想爭取好成績，偶像是中職中信兄弟隊野手張志豪。（編輯：吳協昌）1081206