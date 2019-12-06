威力盃少棒池冠旻單日4轟 高雄市隊晉8強

2019年第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽持續開打，高雄市隊6日一日3戰展現驚人火力，總計敲出6轟，投打雙刀好手池冠旻就包下4轟，長打實力驚人。中央社記者謝靜雯攝 108年12月6日

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）台彩威力盃少棒賽高雄市隊一日3戰展現驚人火力，3戰團隊敲出6轟，投打雙刀好手池冠旻單日敲4轟，長打實力驚人，投球球速可達120公里也是同齡頂尖；高雄晉級8強、盼持續發揮火力。

2019年台彩威力盃少棒賽，高雄市隊今天一日3戰，首戰與南投縣隊交手，兩隊16比16握手言和，高雄市隊單場敲出3發全壘打，池冠旻單場雙響砲。

高雄市隊第2戰與花蓮紅隊交手，高雄火力延續，以14比0拿勝，池冠旻再開轟，高雄市隊下午複賽首戰與澎湖縣隊交手，一度處於落後，比賽後半段追分，終場以14比6、5局拿勝，晉級8強，團隊敲出2發全壘打，池冠旻連3戰開轟。

高雄市隊教練楊正安表示，今天球員早上6時就起床，一日3戰打到最後身體可能有點疲勞了，加上複賽澎湖縣隊先發左投，本來就有一定水準，也有速度優勢，其實不好打。

高雄市隊此次以中正國小為主體，加入鼓山、旗山、壽天和桃源國小組成聯隊，楊正安表示，打擊火力是較有自信的部分，但因為集訓一天就出發威力盃參賽，投手的落差有點大，還需要盡快調整。

池冠旻是桃源少棒隊球員，雖然母隊外出打大型比賽的機會不算多，但池冠旻場上展現大將之風，去年也有被選入IBA世界軟式少棒錦標賽中華代表隊。

池冠旻單日3戰敲4轟，楊正安還透露，池冠旻擔任投手時，球速應該也是現階段同齡球員頂尖，曾被測到最快球速達120公里，投打表現都很亮眼。

池冠旻細數，暑假升上六年級到目前為止，已經敲出至少11轟，投打都喜歡，偶像是高雄出身的美職紅襪隊野手林子偉。（編輯：張芷瑄）1081206