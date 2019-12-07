吳旻哲單日兩勝投敲4安 威力盃桃園晉冠軍戰

（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）台彩威力盃少棒賽，桃園市隊8強以16比5擊退去年冠軍台東縣，4強以11比1擊敗南投縣、相隔2年再闖冠軍戰；桃園吳旻哲投打俱佳，兩戰先發都勝投，還有4安，冠軍戰也想再登板。

台彩威力盃少棒賽今年已邁入第7屆。過去6屆，桃園市（縣）、台東縣各拿3冠，其中台東縣隊去年還完成2連霸。今天8強兩支球隊提前碰頭，台東縣首局先馳得點，桃園市隊在下半局靠著曹以諺安打開啟攻勢，單局4安、獲2次保送、加上對手1次失誤，攻下5分。

桃園市隊在第2局繼續搶分，單局7支安打串聯，加上1次保送，一口氣打了11人次、攻下6分大局，奠定勝基；桃園市擊退去年冠軍隊、晉級4強，吳旻哲先發2局失掉1分責失分，拿下勝投。

桃園4強與南投縣隊交手，投打俱佳，吳旻哲再扛先發，投2局被敲2安、無失分，有效壓制對手，桃園市隊全場11安，順利拿勝，吳旻哲單日兩戰都是勝投。

桃園市隊總教練王宜民表示，每場比賽打擊狀況都維持的不錯，吳旻哲是球隊最穩定的投手之一，球速雖不快，但是控球穩定，想辦法讓對手打不好、守備幫忙，這批球員的守備也都有一定水準。

威力盃有球數及隔場限制，但吳旻哲用球數精簡，總計2場投4局用71球，表現亮眼，單日2勝投，打擊也有表現，兩場比賽各敲2支安打，是球隊搶進冠軍戰關鍵之一。

吳旻哲自評，今天首場與台東縣比賽表現不好，球沒投到教練想要的位置，4強再先發，控球修正，越投越順手。吳旻哲是龜山少棒隊球員，升上六年級後多次扛關鍵戰先發投手，目前為止投過3次冠軍戰，他表示如果明天冠軍戰有機會很想再登板， 「想要表現」。

桃園在威力盃1到4屆都打入冠軍戰，僅在第2屆不敵台東縣隊、拿下亞軍，總計抱回3冠；第5、6屆沒能打入4強，今年再打回冠軍戰， 明天將與打擊火力驚人的高雄市隊交手，王宜民表示：「希望可以抱回冠軍」。（編輯：屈享平）1081207