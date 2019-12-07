池冠旻後援2局飆6K 威力盃少棒高雄首闖冠軍戰

（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）台彩威力盃少棒賽，高雄市隊8強林思齊完投6局，率隊以9比7擊敗台中市，4強對戰花蓮藍隊，池冠旻相信球速優勢，後援2局飆6K，率隊以13比12拿勝，高雄市隊史首闖威力盃冠軍戰。

2019年台彩威力盃少棒賽在花蓮舉行，高雄市隊火力驚人，昨天單日3戰團隊敲出6轟，今天8強與台中市隊交手，延續驚人火力，顏偉銘再開轟，高雄市團隊敲出8安，當中有5支都是長打，順利拿勝、晉級4強。

高雄市隊4強與地主花蓮藍隊交手，兩隊攻勢互有往來，高雄市投打二刀好手池冠旻5局無人出局、壘上有人時登板後援，展現速度優勢，雖被敲安打，讓花蓮藍隊將比分追至12比13，但飆出3次三振，守住1分領先。

池冠旻6局續投，僅再被敲出1支安打、再飆3K，率隊晉級冠軍戰。池冠旻是投打二刀好手，昨天單日3戰敲出4轟，今天除了投球表現，2場比賽總計敲出4支安打，貢獻6分打點，投打表現都很亮眼。

池冠旻最快球速可達120公里，是現階段同齡速度最突出的投手，他也了解自己的優勢，5局登板後援毫不緊張，「教練說我的球速對方打不好，要相信自己的優勢」。

池冠旻曾入選IBA世界軟式少棒錦標賽中華代表隊，有了國家代表隊經驗，他自評場上的態度和抗壓性都有很大的進步，在國家代表隊中，教練團也有幫忙微調動作，投起球來更順手，平時在家會對著牆壁丟球，就是希望可以再提升球速。

高雄市隊過去在威力盃最佳成績為2015年季軍，此次隊史首度打入威力盃冠軍戰，教練顏盟展表示，本來設定的目標是8強，能順利打入冠軍戰，明天比賽希望球員全力以赴。（編輯：張雅淨）1081207