ABL上演台灣內戰 富邦輕取夢想家

（中央社記者龍柏安台北7日電）台北富邦勇士今天靠著洋將布拉攻下17分、17籃板雙十表現，加上2、3節合力拉出一波45比26攻勢，第4節最多領先24分，終場90比81輕取寶島夢想家，拿下3連勝。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）今天在彰化縣立體育館，上演本季首度「台灣內戰」，本季勝場還未開胡的夢想家主場迎戰ABL新軍富邦，夢想家礙於前3節落後，儘管第4節狂拉尾盤，最終仍以9分之差落敗，並苦吞開季3連敗。

這場比賽除是台灣內戰，也是富邦看板前鋒「野獸」林志傑，與夢想家「少俠」田壘在ABL的首度交鋒，不過林志傑今天僅出賽21分05秒，拿下7分、6籃板與3助攻，而田壘僅上場12分06秒，添得3分、2籃板，也讓兩人的對決少了些火花。

身高226公分的富邦洋將布拉（Sim Bhullar），今天替補上陣，卻成了夢想家禁區最大惡夢，他不僅狂抓全場最多的17籃板，還放肆轟炸夢想家禁區，決勝第4節開打後他連拿9分，也幫助球隊將領先擴大至最多的24分。

陷入大幅落後的夢想家，靠著小洋將基恩（Marcus Keene）連續三分球率隊止血，他雖攻下全場最高的22分，無奈全場累積21投僅中8，低迷命中率也拖垮夢想家的攻勢。

富邦今天攻勢流暢，團隊命中率高達56%，遠優於主場作戰的夢想家（38%），就連團隊籃板數也以44比37高於對手，成了左右勝負的分水嶺。（編輯：張芷瑄）1081207