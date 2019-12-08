大專聯賽黃浩緯後援率美和搶勝 北市大晉複賽

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，8日台北市立大學（圖）與大同學院交手，北市大打擊發揮，終場以9比5擊敗大同學院，晉級8強複賽。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，美和科大與開南大學交手，美和科大黃浩緯後援6局穩守，率隊5比3拿勝，保住晉級機會；北市大打擊發揮，9比5擊敗大同學院，晉級8強複賽。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）賽事，美和科大今天與賽前4連勝的開南大學交手，美和科大首局就有攻勢，張景晟清壘二壘打，一棒送回3分，開賽就取得3比0領先；開南首局下半追分陽尚衛、詹宗勳接連安打，幫助球隊追回1分。

美和科大3局再添1分，開南3局下半靠著湯家豪二壘打開啟攻勢，再靠著觸身球保送、短打推進、高飛犧牲打、莊凱文安打，追回2分，將比數追至3比4落後；美和科大5局靠保送、失誤、安打，多添1分保險分。

美和科大黃浩緯4局接手後援，總計投6局被敲5支安打、無失分，完美後援表現，壓制開南反攻可能，幫助球隊拿下關鍵勝利；教練鄧蒔陽稱讚黃浩緯，「他在球對定位是長中繼，很有比賽經驗，控制能力也很不錯，整體表現超乎預期，成功把對方節奏打亂。」

美和科大拿下預賽第3勝，保住晉級複賽希望，鄧蒔陽表示，「這是場必勝的比賽，全隊都只有想要贏，我們是打團隊戰，每名球員的企圖心都有發揮出來。」

台北市立大學今天與大同學院交手，大同學院3局先拿2分，北市大3局下半反攻，靠著單局4安、2保送，一口氣打了10人次，攻下5分大局，大同學院4局再追兩分，北市大4局下半靠著王博玄適時二壘打添分，取得6比4領先，6局再靠著接連安打追加3分，順利拿下比賽勝利。

北市大此屆賽事開賽先連拿3勝，之後吞下兩敗，今天擊敗大同學院拿下預賽第4勝，也確定取得8強複賽門票。（編輯：管中維）1081208