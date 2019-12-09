富邦U18明日之星大賽 陳柏毓林昱珉將扛先發

（中央社記者謝靜雯台北9日電）第二屆富邦U18明日之星大賽將於22日在新莊棒球場開打，集結現階段國內頂尖青棒好手競技，總計42人參賽，U18世界盃國手陳柏毓、林昱珉，預期扛藍白明星隊先發投手。

去年首屆富邦U18明日之星大賽，總計40名全台頂尖青棒球員參賽，當中許多球員都已經成功投入職棒，去年拿下The One（單場MVP）大獎「六拍子好手」陳聖平，成功加盟亞利桑那響尾蛇隊，游擊手鄭宗哲加盟匹茲堡海盜隊，投手王彥程加盟日職樂天隊，另外有11名球員在中職選秀會中獲得青睞。

今年富邦U18明日之星大賽，總計有42名青棒好手參加，當中有12名今年U18世界盃棒球賽冠軍隊、中華代表隊班底，陳柏毓、林昱珉暫定扛起明星藍、白兩隊先發投手，另外兩大長打實力備受關注的「怪力男」李灝宇、李展毅都有參賽，火球男潘文輝、陳志杰，及潛力頗受看好的投手張弘稜都在陣中。

去年比賽總計吸引25名國內外球探齊聚，今年比賽盛況可以預期，除了明星藍、白對抗賽，也有全壘打大賽、投準大賽和跑壘大賽，同時會頒發The One（單場MVP）大獎，還有最佳拚勁獎、極速快腿獎、金手套獎、最佳美技獎、霸氣十足獎、最速火球獎及傑出新秀獎。（編輯：管中維）1081209