獅隊新球季一軍投教納瓦洛 曾指導王建民

（中央社記者楊啟芳台北10日電）統一獅隊今天宣布簽下外籍教練納瓦洛（Jaime Navarro），擔任新球季一軍投手教練。納瓦洛執教經驗豐富，公元2015年曾指導當時旅美投手王建民，獅隊希望借重經驗帶投手成長。

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊明年新球季由林岳平任代理總教練，為重整教練團成員，首先積極向球隊爭取外籍投手教練，期待借重經驗，強化投手群戰力部署。

納瓦洛2008年在美國職棒密爾瓦基釀酒人隊小聯盟體系，2010年任西雅圖水手隊3A投手教練，2010年球隊拿下總冠軍，且當年團隊防禦率3.45全聯盟第一，曾帶領多名現役美職大聯盟（MLB）球員。

納瓦洛2015年擔任水手3A投手教練，當時也指導過王建民，2016年到2019年任墨西哥聯盟投手教練，其中2016年球隊拿下聯盟總冠軍，2018年團隊防禦率2.98為聯盟最佳成績，且破墨西哥聯盟球隊紀錄。

納瓦洛2019年待的球隊拿下聯盟總冠軍，且執教期間2支球隊每年都進季後賽，球隊團隊防禦率都在聯盟前3名。獅隊球團表示，希望借重納瓦洛經驗，帶領獅隊投手群進化與成長。（編輯：李明宗）1081210