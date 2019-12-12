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張皓緯冬盟首安就清壘 味全龍勝中職位居第3

最新更新：2019/12/12 22:44

（中央社記者楊啟芳台北12日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在斗六棒球場的比賽，味全龍隊張皓緯在冬盟首支安打，就是第7局的3打點清壘安打，且幫助球隊以6比4擊退中職聯隊，例行賽位居第3名。

中職聯隊1局下率先開啟攻勢，陳晨威敲安打、杜家明獲保送後，廖健富敲出安打，帶有1分打點，接著靠著失誤、暴投，攻下2分，取得3比0領先。

味全龍5局上靠著失誤、2次保送，及郭天信的1打點滾地球，追回1分；7局上更是攻下大局，張政禹敲安打後，利用投手牽制失誤到三壘，牛塏曄再敲安打，帶有1分打點，之後在滿壘時，張皓緯敲出清壘二壘安打，送回3分，反以5比3領先，這也是張皓緯在冬盟首安。

歐晉9局上敲出右外野方向陽春全壘打，味全龍隊再添1分；雖然9局下戴培峰敲1打點二壘安打，終場味全龍隊還是以6比4擊退中職，戰績7勝6敗2和，稍微高於中職聯隊7勝8敗，位居第3名。

冬季聯盟例行賽已經全數結束，前4強分別為日職紅隊、日本社會人隊、味全龍隊及中職聯隊，明天第5至6名排名賽會先由日職白隊交手韓職聯隊，14日4強賽則是味全龍對戰日本社會人隊、中職聯隊交手日職紅隊。

味全龍隊這場採用投手車輪戰，先發投手曾柏融投2局，被敲2支安打，投2次保送，失3分含2責失；不過後援陳良志、陳冠偉、吳俊杰、威爾森、威亞都沒有失分，最後一個投手廖任磊投1局失1分，勝投由吳俊杰拿下。（編輯：洪學廣）1081212

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