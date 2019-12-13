冬盟日職白成績雖不理想 總教練看好未來性

（中央社記者楊啟芳台北13日電）亞洲冬季棒球聯盟進行至最後一週，日職白隊例行賽位居第5名，雖然結果不理想，不過總教練高田誠表示，這次選手都是各隊寄予厚望的球員，個人狀況都有提升，十分看好未來性。

這屆冬季聯盟日職分成白隊、紅隊，雖然紅隊以9勝3敗3和位居例行賽戰績第一名，不過白隊以5勝9敗1和位居倒數第2名，團隊防禦率4.33，團隊打擊率則是2成63。

日職白隊總教練高田誠表示，「從球隊來講成績是不理想，但是球員個人的狀況有提升一些，是有收穫的。」他也點名來自阪神虎的島田海吏、片山雄哉，以及因傷提早回去的山下航汰（巨人）表現都不錯。

高田誠認為，這次冬盟不管是日本、台灣還是韓國，都有打高投低的現象，台韓打者都非常有力量；投手方面，高田誠則指出，白隊先發投手都可以把比賽掌控得不錯，但後援投手不穩定，導致有些比賽本來能贏球，最後卻輸球。

相較於日職紅隊，日職白隊陣中有較多已經打過一軍的選手，而且還有多名第一指名選手，包括中日龍2018年第一指名根尾昂、中日2017年第一指名鈴木博志等。

不過高田誠表示，「雖然我們這隊一軍選手比較多，但都是高中畢業第一年、第二年的選手，並不是一軍就可以反映在成績上，雖然他們很年輕，但是有很多未來性的球員」。

高田誠指出，各個選手都有自己的課題，球團是因為期待選手才會派來冬盟，「不管之前一軍成績怎麼樣，他們還是要面對這次的成績、自己的表現，未來要繼續訓練」。（編輯：張芷瑄）1081213