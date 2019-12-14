洪瑋漢鎮守味全龍中外野 腳程是優勢盼打擊更穩

中職味全龍隊外野手洪瑋漢在2019亞洲冬季棒球聯盟攻守俱佳，他表示，「比起幾年前，自己的層級、技術方面不太一樣，心理層面也比較成熟，那時候還有點怕怕的，但現在不會，把自己本分做好。」中央社記者張新偉攝 108年12月14日

（中央社記者楊啟芳台中14日電）味全龍隊外野手洪瑋漢在亞洲冬季棒球聯盟攻守俱佳，他表示，比起2015年在中華培訓隊打冬盟，現在更成熟，想要發揮在腳程及守備上的優勢，並期許自己安打率可以更高。

洪瑋漢是味全龍隊第16指名，鎮守球隊中外野，這次冬盟不但屢屢演出美技守備，攻擊方面12場敲出13支安打，打擊率3成02，讓韓職聯隊總教練朴治王也特別點名，對他印象深刻。

洪瑋漢2015年在中華培訓隊時也打過冬盟，當時出賽12場，打擊率2成40。他表示，「比起幾年前，自己的層級、技術方面不太一樣，心理層面也比較成熟，那時候還有點怕怕的，但現在不會，把自己本分做好。」

洪瑋漢也指出，現在下場機會比較多，因此打擊狀況也比較穩定，他在冬盟打過1、2、3、5、7棒，不過他說：「沒有想說第幾棒，上去的想法就是為球隊建功，盡量能上壘，因為上壘才能展現我的腳程。」

洪瑋漢認為，自己的優勢是腳程和守備，也希望盡量把優勢表現出來，不過他指出，想要把打擊再練穩定一點，目前還不太滿意，希望之後每一場比賽都至少有1、2支安打。

味全龍隊明年還要在二軍打一年，2021年才會升上一軍，不過洪瑋漢指出，「當作更有時間，能夠先在二軍了解職棒，比較提早適應，當然一軍層級又高，但可以在二軍練紮實一點後，才可以應付得起來。」（編輯：吳協昌）1081214