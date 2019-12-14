冬盟4強賽味全龍落敗 葉君璋仍為選手打80分

2019亞洲冬季棒球聯盟14日晚間在洲際棒球場舉行的4強戰，味全龍隊遭逆轉吞敗，總教練葉君璋說，目前球隊已經上軌道，如果能打職棒的程度是100分，他給龍隊打80分，「剩下的分數就是今天比賽的錯誤，未來可以做得更好」。中央社記者張新偉攝 108年12月14日

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場進行4強戰，雖然味全龍隊2比4不敵日本社會人隊，不過總教練葉君璋說，目前球隊已經上軌道，為選手打出80分，剩下20分未來要再努力。

味全龍隊2局上展開攻勢，一、二壘有人時發動雙盜壘，郭天信補上安打，帶有2分打點，先馳得點；不過3局下日本社會人隊利用矢野幸耶、佐藤龍彥的安打，以及游擊手曾傳昇失誤，中野拓夢再補上安打，追平比數。

5局下三壘手劉基鴻發生失誤，讓打者上二壘後，逢澤峻介、中野拓夢都敲安打，社會人隊再得2分，取得領先，終場社會人隊就以4比2擊退味全龍隊。明天季軍戰龍隊將交手中職聯隊，冠軍戰則是日職紅隊交手社會人隊。

社會人隊先發投手森田駿哉主投7局，僅被敲4支安打，出現2次保送，飆出10次三振，失2分，奪下勝投，也獲選為單場MVP。龍隊打線此戰一共吞下15次三振，從第6局2出局開始，連續8個打席遭到三振。

此戰龍隊發生2次失誤，還有打者被三振過多的問題，龍隊總教練葉君璋表示，「不是壞事，因為我們是年輕球隊，可以讓選手知道守備的重要性，讓他們有更好的努力方向」。

葉君璋認為，目前龍隊選手在技術方面不錯，適應得非常好，已經有上軌道，如果能打職棒的程度是100分，他給龍隊打下80分的高分，「剩下的分數就是今天比賽的錯誤，未來可以做得更好」。

對於今天的對手社會人隊，葉君璋指出，「他們細膩度、對比賽的解讀能力很好，值得選手學習」。（編輯：方沛清）1081214