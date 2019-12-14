更多編輯台推薦新聞：
馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽
文化

馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL下半場逆轉秀 台啤灌倒璞園

最新更新：2019/12/14 22:51

（中央社記者黃巧雯台北14日電）第17季SBL首戰，台灣啤酒今天迎戰桃園璞園建築，第3節扭轉劣勢、一舉扳平戰局，並靠著決勝第4節攻下26分，終場以96比80逆轉桃園璞園建築，拿下開季首勝。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館揭開序幕，開幕戰吸引2638人進場，晚間由桃園璞園建築出戰台灣啤酒，上半場落後9分的台啤，第3節在洋將巴克利（Kentrell Barkley）單節進帳12分帶領下，前3節結束扳成70比70平手。

台啤決勝節剛開始更一舉拉出8比0攻勢反超，加上蔣淯安、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）輪番在外線開火，將比分拉開至雙位數，反觀璞園末節進攻當機，前6分半鐘僅拿下4分，台啤終場就以96比80勝出。

台啤蔣淯安、巴克利此役各斬獲24分，並列全隊最多，其中蔣淯安手感不錯，投11中7，包括4記三分球。

台啤總教練周俊三認為，今天贏球關鍵在於防守以及人員充足，他認為璞園以單洋將應戰，確實較吃虧，但也相當佩服璞園本土團隊戰力，配合度不錯。

從領先到被逆轉，璞園總教練麥班達直呼很可惜，他表示，球隊有機會贏球，但第4節沒做好細節，輸在自己手上，他認為球隊「拚勁是夠，專注力要再提升」，相信下週還有機會贏球。

璞園開季採單洋將應戰，另一個洋將名額則等待「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）復出，麥班達表示：「不會說今天輸球是因為單洋將，而是沒有做好該做的事情。」（編輯：卞金峰）1081214

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報