冬盟季軍戰味全龍擊退中職聯隊 徐若熙開心奪首勝

2019亞洲冬季棒球聯盟季軍戰15日在台中洲際棒球場舉行，味全龍隊先發投手徐若熙投5局無失分，加上打線串聯，龍隊以7比0勝中職聯隊，獲得季軍，徐若熙也奪下冬盟首勝。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

（中央社記者楊啟芳台中15日電）亞洲冬季棒球聯盟季軍戰在洲際棒球場舉行，味全龍先發投手徐若熙投5局無失分，讓他開心奪下冬盟首勝，加上打線串聯、李凱威開轟，龍隊以7比0勝中職聯隊，獲得季軍。

味全龍3局下獲得2次保送後，黃柏豪敲出1打點二壘安打，之後劉基鴻再補上安打，帶有2分打點，取得3比0領先；5局下龍隊再因2次保送、劉基鴻安打，以及投手暴投得1分。

6局下李凱威、朱祥麟、黃柏豪都敲安打，加上失誤，龍隊再添2分；7局下李凱威轟出陽春全壘打，是他在冬盟首轟，終場龍隊就以7比0擊退中職聯隊，奪下季軍，中職聯隊則是第4名。

賽後龍隊總教練葉君璋表示，沒有預料到季軍這個結果，今天是很完美的比賽，雖然昨天一度覺得有機會進決賽，不過他說：「選手還是有一些經驗上的問題，像失誤、投手被逆轉都跟經驗有關係，也是未來很重要的一環。」

龍隊先發投手徐若熙用54球主投5局，是冬盟出賽4場中最長，僅被敲2支安打，出現1次保送，送出2次三振，無失分，奪下冬盟首勝，葉君璋也稱讚，徐若熙在冬盟每一場比賽都有在成長。

徐若熙賽後說：「很開心，終於拿到第一勝了，是冬盟投最好的比賽，前面幾場還沒進入狀況，後面慢慢習慣比賽節奏。」他指出，之前主要是控球有狀況，但今天內外角、變化球都有投出來，「葉總跟我講說，投球時手延伸一點，可能以後都會照這種節奏下去丟」。

而今天敲出冬盟首轟的李凱威表示，當下為了不要讓自己球數落後，積極攻擊，就出現好結果。不過他說，自己不擅長打左投的滑球，只是今天都是右投，比較沒有壓迫感，之後會針對左投的問題加強。（編輯：張芷瑄）1081215