擺脫開季慢熱 林庭謙連2週獲NCAA最佳新秀

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣旅美籃球小將林庭謙，今天再次獲選為NCAA東北聯盟單週最佳新秀，這也是他連2週拿下這項殊榮，而本季至今6次最佳新秀，他與隊友普萊德（Charles Pride）就聯手包辦4次。

今年加入全美大學體育聯盟（NCAA）的布萊恩大學（Bryant University）的林庭謙，上週客場出戰福坦莫大學（Fordham University），先發上陣的他維持高效表現，全場三分球6投3中，攻下並列全場最高的15分，率隊以69比61擊敗對手，並拉出3連勝。

布萊恩大學本季戰績7勝4負，在聯盟11校中排名第一，而林庭謙在開季前7場比賽，場均僅有6.7分，近來他逐漸擺脫開季低迷表現，近4場出賽場均得分攀升至12.5分，且進入12月開始，近3戰可拿下13.7分。

在NCAA東北聯盟公布的新聞稿中，除提到林庭謙全能數據外，也點出他在上週客場出賽，開賽就演出助攻妙傳，接著再自己上籃得分，比賽僅開打短短不到3分鐘，就幫助球隊取得9分領先。

林庭謙自金華國中畢業後，即赴美唸書打球，他的父親也是高中籃球聯賽（HBL）能仁家商冠軍教頭林正明。

林庭謙高中就已在美國嶄露頭角，就連美國著名運動網站ESPN都點名，林庭謙有機會成為下一個林書豪。（編輯：張芷瑄）1081217