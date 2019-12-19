悍將簽下戴云真 與全數10新秀完成簽約

中華職棒富邦悍將19日宣布，與第6指名新秀戴云真（圖）以簽約金新台幣85萬元、一軍月薪7.5萬元，另帶激勵獎金40萬元的條件加盟悍將。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年12月19日

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒富邦悍將今天宣布，與第6指名新秀戴云真以簽約金新台幣85萬元、一軍月薪7.5萬元，另帶激勵獎金40萬元的條件加盟悍將，已與今年季中選秀全數10名選手完成簽約。

戴云真高中就讀宜蘭中道中學，曾擔任投手投出146公里球速，也曾擔任捕手，是隊上全能工具人。戴云真升上文化大學後專心擔任野手，曾在2018年U23世界棒球錦標賽擊出滿貫全壘打，身材條件優異，同時具有良好打擊爆發力與腳程。

戴云真在7月季中選秀會後，因兵役關係成為今年最後一名加盟悍將的新秀，也再度與文化大學同窗王尉永及楊程皓同隊。正式加盟後，戴云真今天表示，「非常感謝富邦球團對我的青睞，希望未來自己能穩定發揮該有的表現」。

富邦悍將今年季中選秀共選進6名投手、1名捕手、1名內野手與2名外野手，首輪新秀江國豪已於8月在一軍登板，留下11場出賽、投20.2局的成績。

第2輪起指名的朱益生、林聖榮、姚冠瑋、林奕豪、葉國情、楊程皓、辛元旭、李建勳等8名新秀也都陸續於二軍出賽。悍將球團表示，期待每一名新秀都能發揮實力站穩職棒舞台，早日發光發熱，為每一名支持悍將的球迷奮戰。（編輯：張芷瑄）1081219