當年事蹟登洛磯隊官網 曹錦輝回憶心中遺憾

美國職棒大聯盟洛磯隊官網日前刊出標題為「回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯」的報導，曹錦輝20日表示，最大的遺憾是當年無法與洛磯隊一起奪下國聯冠軍。圖為他2003年在美國職棒大聯盟拿下首場勝投的英姿。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北20日電）曹錦輝日前登上前東家洛磯隊官網，刊出回憶他在洛磯隊時期的長文，曹錦輝今天透過粉絲專頁回應，提到最大的遺憾，是2007年無法與洛磯隊一起奪下國聯冠軍。

日前曹錦輝登上美職洛磯隊官網，標題為「回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯」，描述當初洛磯隊簽下曹錦輝的過程，以及在洛磯隊的生涯。即使已經事隔20年，當年挖掘他的球探愛爾蘭（Tim Ireland）仍記憶猶新，並認為傷痛是阻礙他在大聯盟發展的絆腳石。

曹錦輝今天也透過粉絲專頁回應，他表示，「回憶當時我效力洛磯隊，這位記者Thomas先生對我就蠻好的，只是當年沒機會能多待在洛磯隊與他們一起拚進季後賽」。

曹錦輝在洛磯隊7年，2000年以洛磯隊史最高的簽約金220萬美元（約新台幣6820萬元）加盟，曾在小聯盟連續4年入選「棒球美國」百大新秀，其中最高是2001年第15名。不過曹錦輝傷痛不斷，2006年遭到釋出，隔年加盟道奇隊，但前東家洛磯隊也奪下國聯冠軍。

曹錦輝表示，「2007年洛磯隊拿下國聯冠軍的喜悅，我沒辦法參與，現在想想真有些可惜，當時那批選手大部分都是與我一起在小聯盟奮鬥的戰將，這些回憶至今仍是我心中的遺憾」。

曹錦輝總計在大聯盟留下57場出賽，拿下5勝6敗、4次中繼成功、4次救援成功，防禦率5.75的成績。（編輯：張雅淨）1081220