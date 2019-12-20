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胡智為傳加盟教士 可能受邀大聯盟春訓

最新更新：2019/12/20 10:06
美國媒體報導，聖地牙哥教士隊以小聯盟約簽下台灣投手胡智為。圖為胡智為2019年3月在亞利桑那州春訓受訪畫面。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　108年12月20日
美國媒體報導，聖地牙哥教士隊以小聯盟約簽下台灣投手胡智為。圖為胡智為2019年3月在亞利桑那州春訓受訪畫面。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　108年12月20日

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國媒體報導，台灣投手胡智為與聖地牙哥教士隊簽下小聯盟合約，依照他擁有大聯盟經驗，可能受邀大聯盟春訓。

26歲的右投手胡智為旅美7年，小聯盟效力過雙城、光芒、印地安人及小熊體系，2017年、2018年身穿光芒隊球衣站上大聯盟，是歷年第12位站上美職最高殿堂的台灣人。

胡智為今年效力印地安人，與多名台灣好手同隊，但3A成績不理想，出賽15場、48.2局責失43分，防禦率7.95。

他擁有2季在大聯盟出賽23場、防禦率3.52的紀錄。胡智為今年季中遭印地安人隊釋出，他當時在社群媒體發文，自我鼓勵「一帆風順的時候我們不會成長，只有遇上挑戰的時候，我們才會成長」。

離開印地安人隊之後，胡智為轉投小熊，先發5場、後援3場，17局送出13次三振。

胡智為季後打墨西哥冬季聯盟，11月為國效力，參加世界12強棒球賽，投8.2局無責失分，先發封鎖澳洲隊5局，表現亮眼。

美國媒體報導，胡智為擁有美國職棒大聯盟（MLB）經驗，教士隊與他簽小聯盟約之外，可能附帶會邀請他參加大聯盟春訓。（編輯：馮昭）1081220

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