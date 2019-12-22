黃勇傳敲5安拿明日之星賽大獎 教頭誇天生好手

（中央社記者謝靜雯新北22日電）富邦U18明日之星大賽，15歲高一野手黃勇傳單場敲5安、打擊表現最亮眼，拿下最大獎「THE ONE獎」和「傑出新秀獎」，母隊平鎮高中總教練吳柏宏直誇：「他是天生好手。」

黃勇傳今年暑假才升上高中，馬上在好手如雲的平鎮高中青棒隊中卡進先發打線中，扛開路先鋒第一棒，今年首度參加富邦U18明日之星大賽，被分在明星白隊、先發打第1棒，單場6打數敲出5支安打，包括1支二壘打，打擊表現亮眼。

吳柏宏表示，當初在抉擇母隊打線先發陣容時有很多的人選，後來選擇將黃勇傳排入先發，黃勇傳的表現也沒有讓教練團失望，一直表現很穩定，場上也展現拚勁，銜接高中比賽沒有問題，「還好沒有看走眼。」

富邦U18明日之星大賽，集結現階段台灣高中生最頂尖棒球員共42人參賽，才高一的黃勇傳抱回大會最大獎，他笑說：「我也嚇一跳今天可以打得這麼好，希望可以把好感覺帶回母隊，之後的比賽能繼續有好的發揮。」

黃勇傳表示，首度參加富邦U18明日之星大賽，謝謝教練團給機會，能夠參賽的球員都是全台各地的好手，抱持著互相學習的心態來參賽，今天上場前教練也有鼓勵他，「擊球確實就好」，希望明年還有機會可以參賽。（編輯：管中維）1081222

富邦U18明日之星大賽22日在新莊棒球場登場，明星白隊陣中15歲高一野手黃勇傳今年是首度參戰，單場6打數敲出5支安打，打擊表現最亮眼。中央社記者張新偉攝 108年12月22日