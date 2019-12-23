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中華職棒2020年球季3月14日開打 桃猿交手兄弟

最新更新：2019/12/23 16:56
中華職棒23日召開領隊會議，確定2020年例行賽提早一週開打、中間停賽2週，開幕戰於3月14日由樂天桃猿交手中信兄弟。圖為中職會長吳志揚（左3）與5隊領隊合照。中央社記者謝靜雯攝　108年12月23日
中華職棒23日召開領隊會議，確定2020年例行賽提早一週開打、中間停賽2週，開幕戰於3月14日由樂天桃猿交手中信兄弟。圖為中職會長吳志揚（左3）與5隊領隊合照。中央社記者謝靜雯攝　108年12月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天召開領隊會議，確定明年奧運棒球6搶1資格賽參賽、主辦賽事中職全包；中職確定明年例行賽提早一週開打、中間停賽2週，開幕戰於3月14日由樂天桃猿交手中信兄弟。

中華職棒召開領隊會議，5隊代表中信兄弟領隊劉志威、樂天桃猿領隊劉玠廷、富邦悍將領隊蔡承儒、統一獅隊領隊蘇泰安、味全龍領隊吳德威，以及樂天桃猿共同總經理川田喜都有參與。

2020年東京奧運棒球最終資格賽、6搶1資格賽將於明年4月1日至5日於台中洲際、斗六棒球場舉行，中華職棒經由中華棒協授權，確定組隊、訓練、參賽、主辦比賽全包。

中華職棒會長吳志揚表示，確定中職全權負責6搶1主辦、參賽後，中職例行賽的賽程安排也比較方便，領隊會議上5隊同意，明年中職例行賽球季將提前一週開打，於3月14日舉行開幕戰，開幕戰在桃園棒球場由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手。

配合6搶1資格賽，中職明年球季例行賽將於6搶1舉辦期間停賽2週，至於下半球季賽程安排，則要視是否有拿到2020年奧運棒球參賽資格而定。（編輯：方沛清）1081223

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