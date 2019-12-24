單項協會聘體育行政培訓人才 體育署祭補助

（中央社記者黃巧雯台北24日電）教育部體育署首度開辦體育行政管理人才培訓班，今天舉行結業典禮，體育署長高俊雄宣布，未來單項協會新聘培訓班學員，擬補助業務費，預計最高為年薪的一半。

體育行政管理人才培訓班首屆共錄取學員30名，講師人數高達24名，學員需完成140小時學科及60小時實習，共計200小時培訓課程，首期通過培訓的27人，包括北京奧運跆拳道銅牌宋玉麒、去年雅加達亞運摘下隊史首面長拳項目獎牌的蔡澤民等優秀運動員。

為鼓勵單項協會聘任經培訓的人才，高俊雄表示，由於依照規定，不能補助人事費，因此改補助協會業務費，「當作體育署小小心意，慶祝你們找到好的人才」。

高俊雄透露，根據內部規劃，假設協會支付經培訓的專業人才年薪80萬元，將另外補助其業務費40萬元，若是協會現有員工，未來參加培訓，同樣也享有補助，但補助幅度會比新進人員略低。

高俊雄指出，今天有20多個單項協會理事長或秘書長出席結業典禮，皆有心聘用經過培訓學員，希望未來上述人才進入體育團體後，協助單項協會走向營運專業化。（編輯：吳協昌）1081224