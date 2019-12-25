NBA金塊延長合約 留總教練馬龍

美國職籃NBA丹佛金塊隊和總教練馬龍24日同意延長雙方的合作關係，根據體育電視頻道ESPN報導，雙方的合約將延長到2022-23年球季。（圖取自twitter.com/nuggets）

（中央社丹佛24日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊和總教練馬龍（Michael Malone）今天同意延長雙方的合作關係。

雖然具體的合約條款沒有公布，但根據體育電視頻道ESPN報導，雙方的合約將延長到2022-23年球季。

目前戰績21勝8敗的金塊在西區排名第2，僅次於24勝6敗的洛杉磯湖人。

金塊籃球事務營運總裁康納利（Tim Connelly）在聲明中說：「我們非常幸運，能在馬龍領導下重返顛峰。他孜孜不倦的工作倫理和熱情，從球員表現持續精進一覽無遺。我們試著打造冠軍等級組織的同時，很開心由他繼續帶領球隊。」

在金塊執教第5個球季的馬龍，這段期間率隊拿下194勝163敗，54.3%勝率在隊史排名第4。

金塊的戰績，從馬龍2015-16年球季初掌兵符的33勝，進步到2016-17年球季的40勝，再到2017-18年球季的46勝，和2018-19年球季的54勝。這讓金塊成為過去4年全聯盟唯一戰績年年提升的隊伍。

金塊上季打進季後賽次輪，這是他們自2008-09年球季以來，再次有此成就。

馬龍在聲明中說：「沒有球員和整個教練團的努力、奉獻和信任，這些都不會成真，我也想感謝丹佛不可思議的的球迷，他們幫助我們，使我們的主場再度成為全NBA最難打的場館，我期待能繼續爭取我們的最終目標，那就是拿下總冠軍。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081225