拚奧運桌球男團門票 林昀儒1月出征

台灣桌球小將林昀儒109年1月將出征在葡萄牙、由國際桌總舉辦的2020奧運團體資格賽，盼能搶下奧運團體門票。中央社記者張新偉攝 108年12月27日

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣桌球小將林昀儒日前與女單一姐鄭怡靜聯手搶下奧運混雙門票，明年1月將出征在葡萄牙由國際桌總舉辦的奧運團體資格賽，希望能爭取奧運團體門票。

台灣運動發展促進會成立於民國106年，今年底正式搬遷至艋舺大道新會所，林昀儒晚間受邀出席年終企業感恩餐會。

林昀儒今年屢創佳績，單打拿下阿曼挑戰賽、捷克公開賽和T2鑽石賽馬來西亞站冠軍，男雙、混雙也都好表現，其中男雙在年終賽摘銀，締造隊史最佳，並與鄭怡靜合力搶下混雙奧運入場券。

談到今年表現，林昀儒依舊不改省話本色，他僅說：「還不錯、比預期好。」

林昀儒後續還將鎖定奧運團體門票，他表示，明年1月20日將參加在葡萄牙舉行的奧運團體資格賽，「先搶到團體，單打就有資格」。

奧運桌球男團共有16席，目前已發出7張門票（含地主日本），明年1月奧運團體資格賽還將再發出9張入場券，而團體奧運資格，將伴隨著2張單打參賽席位。

在奧運團體資格賽後，林昀儒將轉戰德國公開賽，若能順利搶下奧運團體資格，為了拚奧運單打較佳種子序，預計也將持續參賽、爭取更多積分。（編輯：張芷瑄）1081227