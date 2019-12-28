德拉吉奇致勝拋投 熱火一分險勝溜馬

（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國職藍NBA邁阿密熱火今晚對決印第安納溜馬，熱火雖有主場優勢卻贏得驚險，終場讀秒階段靠著德拉吉奇的關鍵拋投才超前比分，最後熱火就以113比112險勝溜馬。

這場比賽雙方呈現激烈拉鋸，兩隊一路糾纏到第4節，終場前10秒溜馬還以112比111領先熱火，此時德拉吉奇（Goran Dragic）切入禁區急停中距離拋投進球，反以113比112超前，主場球迷為之沸騰，距離比賽結束還剩6.8秒。

雖然溜馬仍有時間執行反敗為勝的最後一擊，可惜承受巨大壓力的後衛哈勒戴（Aaron Holiday）拋投失手，於是熱火守住領先在驚濤駭浪中收下勝利。

全場包辦14分的德拉吉奇固然是熱火致勝功臣，不過前鋒巴特勒（Jimmy Butler）斬獲全場最高20分也是功不可沒，隊友阿德巴約（Bam Adebayo）也繳出18分、15籃板、6助攻的優異表現。

溜馬後衛哈勒戴今天奪下全隊最高17分，另有9助攻，隊友藍姆（Jeremy Lamb）與華倫（T.J. Warren）各拿16分。

熱火擊敗溜馬後取得近期4連勝，截至目前為止，本季熱火主場戰績是14勝1負，並以23勝8負在東區聯盟排名第3，溜馬則是21勝11負暫居東區第6。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081228