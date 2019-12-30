射箭企業聯賽頒獎 彭家楙包辦混雙女單冠軍

（中央社記者龍柏安台北30日電）今年荷蘭世界射箭錦標賽女團金牌女將彭家楙，今天盛裝出席首屆企業射箭聯賽頒獎典禮，她以一席黑色洋裝亮相驚艷全場，不過她手上功夫也不遑多讓，共包辦混雙與女單雙冠。

第1屆中華企業射箭聯賽頒獎典禮，中午在凱撒大飯店舉行，選手們無不盛裝打扮，其中男子選手不約而同以西裝為主，女將們則多半以裙裝和套裝亮相，而彭家楙典雅的黑色洋裝格外吸睛，成了眾所矚目焦點。

除了穿衣風格大獲好評，今年對彭家楙來說也是生涯豐收的一年，除在世錦賽隨隊摘下金牌，她在企業聯賽也有穩定發揮，不但率台南射箭隊射進年終總決賽，在個人賽也拿下箭林之后（女單）與黃金混雙2座冠軍，堪稱是最風光的女箭手。

對於包辦雙冠，「楙楙」彭家楙強調，「應該還可以更好。」她連忙解釋，她看得不是結果，而是比賽的過程，她希望自己在比賽的內容可以越來越好。

今年彭家楙除了代表國家出征國際賽，在企業聯賽也持續出賽，她承認比賽的確有些太多，幾乎每週都在比賽，反而訓練時間比較少，她調整心態，把企業聯賽當成訓練一環，得到很好的效果。

目前彭家楙在奧運國手選拔賽前2階段比完，積分以28分暫排第2，緊追在後的是台灣「射箭天后」譚雅婷。

由於「雷母」雷千瑩在今年世錦賽奪得女子個人賽金牌，提前保送取得奧運國手資格，因此奧運國手選拔賽剩最後2張門票，競爭激烈。彭家楙強調，她不會去想排在前面與後面的人是誰，「我只要自己好好發揮就好。」（編輯：張雅淨）1081230