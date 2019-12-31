味全龍找蕭一傑當投手教練 簽羅嘉仁補戰力

（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職味全龍隊今天公布新成員加盟，退役球員蕭一傑受聘為投手教練，另外擴編選秀4名球員廖文揚、羅華韋、曾陶鎔及江忠垣完成簽約，另外簽下富邦悍將隊釋出投手羅嘉仁。

中職味全龍隊今年成軍，季中選秀選進32名球員全數簽下，季後參加亞洲冬季棒球聯盟拿下季軍，味全龍隊季後擴編選秀，分別從中職其他4隊選進投手廖文揚、羅華韋、野手曾陶鎔、捕手江忠垣，也確定完成簽約。

味全龍隊今天公布與自主培訓球員林桀晨、王膺鵬、曹維揚正式簽約，領隊吳德威表示，「創辦人魏應充成立球隊的目的，就是為了讓更多以打職棒為目標的球員，能有一圓夢想的機會」，希望可以繼續創造更多動人的棒球故事。

為厚實球隊戰力，味全龍隊也宣布簽下悍將隊釋出球員「火球仁」羅嘉仁、左投林政賢，林瑋恩卸下球員身分後任悍將隊情蒐，也確定重拾球棒，加盟味全龍隊。總教練葉君璋表示，陣中年輕球員多，需要有經驗的球員擔任教練與球員間的橋梁，同時分享經驗給年輕球員。

退役球員蕭一傑今年任旅日火腿隊王柏融翻譯，季後結束任務，味全龍隊今天正式宣布，蕭一傑任味全龍隊投手教練，蘇柏豪任內野助理教練；葉君璋表示，蕭一傑有旅日經驗，相信可以傳承經驗，厚實球隊投手戰力。

味全龍隊目前規劃從明年1月6日開始展開訓練，陣中年輕球員多，也特別規劃一系列體能訓練菜單，盼球員儲備足夠能量，球員預計明年2月3日於斗六棒球場春訓。（編輯：張芷瑄）1081231