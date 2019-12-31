樂天教練團添新血 林英傑盼提升投手心理素質

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職樂天桃猿教練團今天全數亮相，由於原總教練洪一中出走，教練團添了不少新成員，其中從業餘隊重回職棒，擔任一軍牛棚教練的林英傑說，希望能幫助球隊提升投手心理素質。

樂天教練團新成員有一軍牛棚教練林英傑、二軍總教練劉榮華、二軍打擊教練林政億，還有剛退役的二軍外野教練鍾承祐。領隊劉玠廷表示，「有教練離開必須補齊，首先想到政億，待過我們球隊很多年，英傑也是對我們很了解」。

劉玠廷提到，雖然總教練換了人，但大部分教練都還在，明年運作、球員適應上不會有太多問題，「Lamigo傳統跟優勢是上下滿團結的，朝著共同目標努力，雖然這次是被動式的換血，但這樣的傳統會一直延續下去」。

林英傑曾於2017年效力過Lamigo桃猿，退役後過去2年在業餘隊台灣人壽擔任教練，他表示，「2017年時這支球隊讓我覺得很快樂，很有拚勁的大家庭，希望用我的經驗帶領牛棚，拿到勝利」。

林英傑指出，在台壽保期間擔任教練學習到很多，包括怎麼帶領、訓練選手，「最主要是選手心理素質提升，台灣投手心理素質比較弱。」一軍投手教練曾翊誠則提到，林英傑是左投，希望藉由他的觀念，幫助左投進步。

不過林英傑坦言，現在心情一則以喜、一則以憂，因為原東家台壽保面臨斷炊危機，隊職員已收到消息暫時停止一切作業。他說：「希望市政府能繼續經營下去，選手都對棒球很有熱忱，條件很不錯，對他們感到很抱歉。」

二軍打擊教練林政億去年遭到桃猿隊釋出，不過隔了一年以教練身分重回球隊，他說：「感謝公司給我這個機會再回到球隊，會貢獻我的所學，教練職務對我來說是全新的開始、全新的挑戰。」

剛卸下球員身分的鍾承祐則指出，「今天是我當選手最後一天，將從明天開始擔任二軍外野指導教練，希望未來能跟教練團學習，怎麼協助選手，上一軍能馬上銜接上來，加深板凳深度」。（編輯：張芷瑄）1081231