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保羅關鍵時刻飆13分 雷霆逆轉擊退獨行俠

最新更新：2020/01/01 15:37

（中央社奧克拉荷馬市31日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天主場迎戰達拉斯獨行俠，雷霆後衛保羅（Chris Paul）在終場前4分31秒內砍進13分，率領球隊以106比101逆轉擊敗獨行俠。

今天比賽剩下不到3分鐘，雷霆還落後7分，但在保羅率領下打出一波14比2攻勢，最終逆轉取得勝利。這是雷霆近期的3連勝，也是他們近8場比賽的第7勝。

終場前24.1秒，獨行俠以101比102落後1分，原本有機會超前，但陣中球星唐西奇（Luka Doncic）持球不小心被雷霆球員賈里納里（Danilo Gallinari）拍掉，球就落到雷霆的亞當斯（Steven Adams）手上，讓贏球契機溜走。

之後施洛德（Dennis Schroder）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）各自罰進兩球，雷霆就以106比101奪下勝利。

施洛德今天攻下全隊最高20分，保羅全場進帳17分，另有3名隊友繳出「雙十」表現，包括亞歷山大的19分、10籃板，諾艾（Nerlens Noel）的12分、12籃板，以及亞當斯的10分、11籃板。

唐西奇奪得全場最高35分，但三分球16次出手只命中3球，與三分線內13投9中的表現相比遜色許多，他這場比賽另有10籃板、7助攻。

雷霆今天贏球後，本季例行賽戰績來到18勝15敗，西區聯盟排名第7。獨行俠輸球後，戰績為21勝12敗，暫居西區聯盟第5。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090101

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