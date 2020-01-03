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網壇壞小子行善 基爾喬斯每記愛司球捐4270元

最新更新：2020/01/03 14:33

（中央社雪梨3日綜合外電報導）網壇「壞小子」基爾喬斯表示，在澳洲夏季的網球賽期間，每打出一次愛司球就捐出200澳元（約新台幣4270元），幫助在全國野火肆虐的受災者，ATP盃今天也承諾給予協助。

法新社報導，喜怒無常的澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）有著「壞小子」的名聲，是這項運動備受爭議的人物，但他一直是在球員間號召提供幫助的先鋒。

24歲的基爾喬斯曾因為一連串失控的行為，在去年9月被禁賽16週。他昨天推文說：「我要開始資助受大火影響的人，今年夏天我打的每場比賽，每發出一記愛司球（ace），就捐出200澳元（約新台幣4270元）。」

基爾喬斯在首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）的隊友德米瑙爾（Alex de Minaur）也加碼響應。

德米瑙爾在回文中說：「我喜歡這個作法，我每打出一記愛司球就捐250澳元（約新台幣5340元），這只是因為我不認為能打出跟你一樣多的愛司球。」

澳洲野火已經奪走18條人命，迫使居民大規模撤離。澳洲將在週末有熱浪來襲，料將助長致命的熊熊烈火。

ATP盃賽事總監勒納（Tom Larner）宣布，在賽事的10天期間內，每次出現愛司球，就捐出100澳元（約新台幣2135元）供野火救難所需。

ATP盃在本月3日到12日舉行，預料將出現超過1500記愛司球，預計將募集到約15萬澳元（約新台幣320.4萬元）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090103

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