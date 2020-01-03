郭建霖吳俊良隨洪總到悍將 黃甘霖盼發揮所長

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天舉辦教練團加盟記者會，隨著總教練洪一中轉隊的郭建霖、吳俊良也都出席。從統一獅轉戰悍將的黃甘霖則說，離開老東家很捨不得，但想要把自己的專長傳承下去。

擔任投手教練的吳俊良表示，之前跟樂天只談過1次，但其他教練都談了2、3次，「當時我就大概知道了，也讓我比較好做決定，大約是12月中和富邦達成共識。」

首席教練郭建霖則說，「和劉領隊（劉玠廷）談過，因為第一次談的時候已經知道洪總過來這邊，劉領隊有他的想法，就像洪總說的，我們年紀這麼大要為自己想一下，剛好富邦這邊肯定我們。」

「洪總動，大家都動」是這次賽季外的特殊現象，吳俊良說：「以往中職教練團不會有那麼大的變動，很高興。」郭建霖也說：「能動的話對大家都是好事，我也和洪總共事很多年，比較能互相了解，他一講我就知道該怎麼做。」

從統一獅轉戰悍將的外野教練黃甘霖則表示，去年世界12強賽結束後，因為洪一中壓力太大導致身體不好，有打電話關心，剛好那時洪一中決定到悍將，「洪總也問我，如果你不嫌棄，大家可以一起努力。」

黃甘霖和獅隊到今年底的合約提前終止，原本獅隊安排的職務是顧問，黃甘霖說：「這個是沒有在我的人生規劃裡，希望把在職棒20幾年學的東西傳承下去，外野和跑壘本來就是我比較了解的區塊，我覺得比較重要。」

離開待了22年的老東家，黃甘霖坦言當然會捨不得，「大家有革命情感，我也是考慮滿久才這樣決定，但還是要把最擅長的發揮出來，也感謝前東家這樣栽培我，才有現在的位置。」（編輯：張雅淨）1090103