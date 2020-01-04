林宇祥爆米花扮台電殺手好投搶勝 盼再拚國手

第4屆爆米花棒球聯盟季後賽4日下午在天母球場進行台北興富發隊與台灣電力隊的賽事，興富發投手林宇祥成「台電殺手」，7局好投壓制，率隊以3比0擊敗奪勝。中央社記者謝靜雯攝 109年1月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）台北興富發隊林宇祥當「台電殺手」，今天爆米花棒球聯盟季後賽7局好投壓制，率隊擊敗台電、搶進冠軍戰。林宇祥說今天以變化球系為主，此次爆米花調整狀況佳，盼今年再拚國手。

林宇祥為2018年印尼雅加達亞運中華成棒隊國手，上屆爆米花因為賽季中受傷，沒能完成比賽，此次爆米花調整狀況佳，例行賽總計5場出賽（4場先發），出賽防禦率2.13，戰績2勝、沒有敗績。

台北興富發隊今天與台灣電力成棒隊在天母棒球場交手，只要拿下勝利，就可以率先晉級冠軍戰，林宇祥扛先發重責，今天總計用105球投7局，僅被敲出4支安打、投出6次三振、無失分，率隊拿下勝利。

興富發隊例行賽與台電2場對戰，戰績1勝1敗，1勝即是林宇祥貢獻，林宇祥笑說：「台電是很難纏的對手」，也透露昨天觀察台電與安永鮮物的比賽，直球掌握度好，他今天投球策略以變化球為主、直球當成輔助，收到不錯成效。

台北興富發隊為了備戰爆米花賽事，先前到南部移地訓練，打者訓練方式也有調整，目前看來在比賽中有不錯的發揮。至於投手群，林宇祥提到，因為交流賽也會跟中職二軍球隊交手，拉高對戰強度，對抗壓性幫助很大。

林宇祥在2018年先後入選哈連盃、雅加達亞運中華成棒隊，他也透露，希望今年調整好狀況，有機會再拚哈連盃棒球邀請賽中華代表隊國手資歷。（編輯：張雅淨）1090104