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SBL塞瑟夫雙十領軍 台啤輕取九太

最新更新：2020/01/05 21:47

（中央社記者黃巧雯台北5日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天靠著洋將塞瑟夫繳出20分、10籃板的「雙十」成績單，以82比61大勝九太科技，拿下本季第9勝，續居聯盟龍頭寶座。

台灣啤酒前一役遭桃園璞園建築斬斷開季8連勝，今天在桃園巨蛋出戰九太科技，九太洋將賽森（Franklin Session）昨天攻下個人本季新高42分後，今天休兵一天，九太此役以全本土陣容應戰。

台啤首節就取得21比12領先，次節黃聰翰手感發燙，攻下13分，包括3顆三分球，助台啤將比分拉開至46比29分，而兩隊上半場籃板數相差13個，差距懸殊，其中九太進攻籃板掛零。

雙方易籃後，九太未能縮小差距，台啤末節前段靠著簡祐哲與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）聯手，拉出7比0攻勢，擴大領先優勢至20分以上，終場以82比61獲勝。

成力煥去年參加中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀落選，隨後宣布退休，在台啤延攬下，本季再度回鍋、續披台啤球衣，今天是重回球場後的例行賽首戰，拿下7分。

對於能有機會重回球場，成力煥也相當開心，他表示，台啤前面比賽打得很好，年輕球員也表現出色，並提到昨天比賽輸球很可惜，「三哥（台啤總教練周俊三）就想說，今天多一點可以投的人上來試試看」，有幫助到球隊最重要。（編輯：張雅淨）1090105

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