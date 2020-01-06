高耀佐投出傷後代表作 爆米花助合庫搶關鍵勝

（中央社記者謝靜雯台北6日電）第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫投手高耀佐投出傷後代表作，今天對台北興富發隊先發5局無責失分，壓制對手氣勢。高耀佐表示，「上場不放棄任何一顆球，大家都想贏」。

爆米花季後賽採雙敗淘汰制，台北興富發隊全勝晉級冠軍戰，合作金庫已經吞1敗，今天比賽沒有退路，合庫必須搶下今天勝利，才有機會將戰線延長至明天。

合庫投手高耀佐2017年因肩夾擠完全休息將近1年，期間無法出賽，只能持續復健、強化身體，傷後也影響投球局數，春季聯賽棒球賽都為短局數出賽；此次爆米花棒球賽例行賽，總計4場先發出賽，投18.2局，失掉4分（2分責失分），戰績1勝1敗，出賽防禦率0.96，表現不差。

高耀佐今天賽前季後賽1場先發出賽，僅投0.1局失掉1分責失分，但今天關鍵戰役扛先發、表現亮眼，隊友都可看出他想幫助球隊拿下勝利的企圖心。

高耀佐今天總計用75球投5局，僅被敲出3支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分，有效壓制對手氣勢，合庫順利以3比1拿勝、高耀佐拿下勝投，他表示，這場比賽應該是傷後高張力比賽表現最佳的一役。

高耀佐表示，球隊傷兵和疲勞球員多，今天就看誰能出來扛起比賽，「今天過了才有明天，上場心態就是不放棄任何一顆球」。

興富發此次調整狀況佳，以例行賽第一名進入季後賽，季後賽今天賽前沒有敗績。高耀佐表示，投球策略為不要投太好的位置給打者，壞球不要走在前面。

幫助球隊搶下關鍵一勝、延長戰線至明天，高耀佐表示，儘管對手近況佳，但合庫是老經驗球隊，球員經驗好，明天比賽大家是平等的，有信心全力搶勝。（編輯：張雅淨）1090106