桃田賢斗馬來西亞車禍 鼻骨斷裂嘴唇縫針

世界排名第一的日本羽球員桃田賢斗，13日凌晨前往機場時發生車禍，包括桃田在內的4名球員全部受輕傷入院觀察，而司機則不幸死亡。（雪蘭莪州消防及拯救局行動組提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 109年1月13日

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）馬來西亞雪蘭莪州沙登警區發表聲明表示，世界排名第一的日本羽球選手桃田賢斗目前傷勢主要集中在臉部，包括鼻骨斷裂，嘴唇縫針，但手腳無傷。

桃田賢斗今天凌晨前往吉隆坡國際機場時發生車禍，包括桃田在內的4名球員受輕傷入院觀察，但司機則不幸身亡。

根據馬來西亞雪蘭莪州沙登警區的最新聲明，桃田賢斗傷勢相對較輕，同車其他人士則較嚴重，包括女單羽球隊教練平山優的臉部及右腿受傷，森本哲史（Marimoto akifumi）摔斷手，英國球員湯瑪斯（William Thomas）的頭部縫7針，大腿及右腳也受傷。

目前，這4名傷者情況穩定，但必須留院觀察多7個小時才能決定是否出院。

雪蘭莪州消防及拯救局行動組稍早發表聲明表示，這起意外發生於凌晨4時57分，事故地點位於隆布大道通往布特拉再也路段的第13.7公里。（編輯：高照芬）1090113