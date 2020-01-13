江國豪可望競爭先發輪值 目標奪10勝新人王

中職富邦悍將隊13日在高雄燕巢正式展開春訓，新秀投手江國豪也將有機會競爭本土先發輪值，他喊出新球季目標拿下10勝、力拚新人王。中央社記者張新偉攝 109年1月13日

（中央社記者楊啟芳高雄13日電）富邦悍將今天在高雄開訓，剛執掌兵符的洪一中指出，目前本土先發輪值安排會參考去年，因此新秀投手江國豪也有機會競爭，他喊出新球季目標拿下10勝、爭取新人王。

悍將新球季先發輪值扣除掉3個洋將名額，以及去年拿下最佳進步獎的陳仕朋，還有第5號先發。悍將總教練洪一中表示，目前規劃先以去年有擔任過先發的人選為主，像是游霆崴、江國豪等人。

江國豪是去年季中選秀悍將第一指名，去年加入職棒後，在一軍出賽11場包含2場先發，拿下0勝1敗，防禦率7.40。

悍將今天開訓時，新秀輪流上台講新球季目標，江國豪喊出：「保持身體健康，拿10勝。」之後他笑說，本來想了很多目標可以講，但一上台緊張就忘記了，並補充，「希望可以進入先發輪值，穩定出賽，有機會能爭取新人王。」

江國豪指出，先把目標放大一點，才有動力繼續向前。對於第一次參加職棒春訓，他說：「學長都說滿累的，因為要準備好能量，才能應付一整季的比賽，之前沒有這些經驗，希望盡可能吸收，讓訓練量轉化成體力。」

悍將今天開訓前，江國豪前一個星期就報到參加重訓營，讓身體維持在有運作的狀態下，他指出，「大學時沒辦法有完整時間做重訓，而重訓營是每天都要做，可以讓自己身體更精壯，避免球季間受傷。」

在春訓開始前，江國豪還找到一些課題，他指出，之前變化球的角度有點太小，春訓會針對這部分做加強。

包括總教練洪一中、投手教練吳俊良在內，悍將教練團多了許多新成員，對此江國豪說，會先適應教練團帶兵的方式，「每個教練看到的東西不一樣，他看到什麼需要我去修正的，就去做些改變。」（編輯：張雅淨）1090113