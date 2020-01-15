國際舉重總會最佳女運動員 郭婞淳入圍

（中央社記者黃巧雯台北15日電）國際舉重總會（IWF）票選2019年最佳男、女運動員，台灣舉重女將郭婞淳再度入圍，票選至2月10日止，中華民國舉重協會今天在臉書粉絲團催票，盼能讓郭婞淳獲選。

郭婞淳去年大有斬獲，不但在亞錦賽女子59公斤級進帳3金外，轉戰世錦賽後，在挺舉、總和雙破世界紀錄，拿下2金1銀，由於奧運積分排名在該量級前8名將取得奧運參賽資格，郭婞淳目前在59公斤量級暫居第一，門票幾乎到手。

國際舉重總會每年年初進行前一年度最佳男、女運動員票選活動，郭婞淳再度入圍票選名單，不過女子組競爭激烈，包括曾摘下2016年里約奧運女子63公斤級金牌的中國女將鄧薇、71公斤世青抓舉紀錄保持人的美國女將奈伊（Katherine Elizabeth Nye）、2屆奧運金牌的北韓女將林貞心、2019世錦賽金牌的哥倫比亞女將耶塞妮雅（Solis Arboleda Leidy Yessenia）等人。

郭婞淳曾入圍2018年最佳女子運動員，但最終落選，前一次獲選的台將為許淑淨，獲選為2015年度最佳女子運動員。

中華民國舉重協會今天也在臉書粉絲團解說票選方式，並鼓勵民眾投票，讓郭婞淳最終能獲選。（編輯：吳協昌）109115