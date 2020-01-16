丘昌榮喊話莫忘愛棒球初心 盼兄弟土投出頭

中職中信兄弟隊16日在屏東開訓，總教練丘昌榮開訓典禮上喊話，希望球員「莫忘初心」，把一開始喜歡棒球的心找回。中央社記者張新偉攝 109年1月16日

（中央社記者謝靜雯屏東16日電）中職中信兄弟隊今天在屏東開訓，總教練丘昌榮開訓典禮上喊話，希望球員「莫忘初心」，把一開始喜歡棒球的心找回。丘昌榮也期待今年球季看到更多本土投手冒出頭。

中信兄弟隊今天在屏東開訓，丘昌榮與球員分享，常常在河濱公園看到一些非職業的球員打球，在場地狀況很差的條件下，依然奮力地撲接、滑壘，希望球員們可以找回最初因為喜歡，而開始打棒球的那一份心。

丘昌榮也勉勵球員，在職棒環境，沒有最好只有更好，把目標設高一點，唯有比對手強，才有辦法在職棒場上生存，也希望大家一起努力，為了球迷、為了兄弟大家庭一起努力。

對於總教練角色，丘昌榮表示，還在適應當中，持續與教練團溝通，農曆年後會安排較多隊內熱身賽，也給投手群調整機會。

丘昌榮是打者出身，他表示，近期有時間就會跟投手教練群一起，希望盡快了解投手群的狀況，目前雖然已經有初步的投手群規劃，但一切都還需要等春訓觀察球員狀況後才能做結論。

丘昌榮表示，近年來台灣職棒環境中，本土先發投手是戰力相對不足的一環，但他期許可以培養代表性的本土強投，希望看到有像去年廖乙忠這類的「黑馬」冒出頭。

丘昌榮上任，被問起期許帶領球隊打出什麼樣的球風，他表示，現在談球風還說不上來，除了投手群，現階段先把中心打線穩固，相信整體打線實力就能有一定水平。（編輯：張雅淨）1090116

中職中信兄弟隊16日在屏東開訓，總教練丘昌榮開訓典禮上喊話，希望球員「莫忘初心」。圖為丘昌榮（左起）與副領隊兼農場主管彭政閔、二軍總教練林威助一起觀察選手打擊練習。中央社記者張新偉攝 109年1月16日