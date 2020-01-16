洪一中先專心帶春訓 停賽再加入中華隊訓練

（中央社記者楊啟芳台北16日電）6搶1東京奧運最終資格賽，洪一中點頭接任總教練，悍將教練郭建霖、吳俊良及黃甘霖也都會加入中華隊。悍將今天發聲明表示，洪一中會先以春訓為主，待停賽再加入中華隊訓練。

洪一中去年11月世界12強棒球賽結束後，請辭中華隊總教練，並多次表示不願接任6搶1資格賽教頭。不過洪一中今年從Lamigo桃猿轉戰富邦悍將，展開新執教生涯，富邦球團同意之下，洪一中也答應接任6搶1中華隊總教練。

除了洪一中之外，中華隊教練團成員還有首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、外野守備教練黃甘霖、投捕教練高志綱，除了高志綱之外，皆為富邦悍將教練團成員。

悍將今天發出聲明表示，球團在經過與體育署、中職聯盟及洪一中充分溝通後，同意由洪一中出任2020年6搶1賽事中華隊總教練。

不過悍將指出，目前洪一中將先以悍將春訓運作為首要任務，中華隊前期籌組事宜，仍以選訓委員會決議為主。待中職例行賽停賽後，洪一中與郭建霖、吳俊良及黃甘霖，將再正式投入中華隊訓練。

悍將領隊蔡承儒表示，「本次6搶1賽事之組訓籌辦主導權，是中職長期努力爭取而來，在與體育署高署長、聯盟馮秘書長溝通，取得不影響悍將春訓的承諾前提下，富邦將全力支持聯盟籌辦事宜。」

蔡承儒也感謝洪一中及3名悍將教練，剛加入悍將教練團之際，又願意同時承擔國家隊教練的重責大任，「期望在中職各隊與球迷的共同加持下，中華隊能夠順利取得今年東奧門票，再次掀起國內棒球熱潮。」（編輯：屈享平）1090116