更多編輯台推薦新聞：
蔡總統專訪登上熱門論壇 美國鄉民挺台灣
政治

蔡總統專訪登上熱門論壇 美國鄉民挺台灣

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首
國際

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範
國際

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

洪一中先專心帶春訓 停賽再加入中華隊訓練

最新更新：2020/01/16 18:13

（中央社記者楊啟芳台北16日電）6搶1東京奧運最終資格賽，洪一中點頭接任總教練，悍將教練郭建霖、吳俊良及黃甘霖也都會加入中華隊。悍將今天發聲明表示，洪一中會先以春訓為主，待停賽再加入中華隊訓練。

洪一中去年11月世界12強棒球賽結束後，請辭中華隊總教練，並多次表示不願接任6搶1資格賽教頭。不過洪一中今年從Lamigo桃猿轉戰富邦悍將，展開新執教生涯，富邦球團同意之下，洪一中也答應接任6搶1中華隊總教練。

除了洪一中之外，中華隊教練團成員還有首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、外野守備教練黃甘霖、投捕教練高志綱，除了高志綱之外，皆為富邦悍將教練團成員。

悍將今天發出聲明表示，球團在經過與體育署、中職聯盟及洪一中充分溝通後，同意由洪一中出任2020年6搶1賽事中華隊總教練。

不過悍將指出，目前洪一中將先以悍將春訓運作為首要任務，中華隊前期籌組事宜，仍以選訓委員會決議為主。待中職例行賽停賽後，洪一中與郭建霖、吳俊良及黃甘霖，將再正式投入中華隊訓練。

悍將領隊蔡承儒表示，「本次6搶1賽事之組訓籌辦主導權，是中職長期努力爭取而來，在與體育署高署長、聯盟馮秘書長溝通，取得不影響悍將春訓的承諾前提下，富邦將全力支持聯盟籌辦事宜。」

蔡承儒也感謝洪一中及3名悍將教練，剛加入悍將教練團之際，又願意同時承擔國家隊教練的重責大任，「期望在中職各隊與球迷的共同加持下，中華隊能夠順利取得今年東奧門票，再次掀起國內棒球熱潮。」（編輯：屈享平）1090116

延伸閱讀
悍將支持洪一中接6搶1教頭 不影響球隊為前提6搶1將開選訓會議 洪一中表態決定權給富邦唯一人選 中職盼過年前說服洪一中接任6搶1教頭

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報