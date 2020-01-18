遭墊底之師逆襲 富邦勇士主場不敵龍獅

（中央社記者龍柏安台北18日電）台北富邦勇士今天只打了1節好球，次節遭對手逆轉戰局後一路苦追，最終以78比105不敵香港東方龍獅，除3連勝被迫止步，且吞下本季最慘烈一敗。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士，今天在主場台北和平籃球館，迎戰開季1勝4負、聯盟排名墊底的香港東方龍獅，沒想到戰況完全出乎意料之外。

主場出擊的富邦勇士，開局就打出一波30比20攻勢，看似有望將連勝腳步繼續推進，不料東方龍獅次節展開反撲，單節回敬一波35比17攻勢，不僅成功止血，還一舉扭轉戰局，取得8分超前。

更悶的是，上半場結束前，富邦勇士王牌洋將梅奧（O.J. Mayo）飆進壓哨3分球，一度將差距縮小至僅有5分，沒想到下半場開打前，裁判看過即時重播系統後認定，梅奧的3分球是在時間結束後才出手，因此沒收3分，也重擊球隊士氣。

此役以洋將前鋒賈西亞（Charles Garcia）的23分、5籃板最佳，梅奧也有23分、4籃板與3助攻，艾修（Maxie Esho）則有15分、4籃板。

富邦輸得慘烈，除團隊命中率以45%不敵對手的55%，團隊籃板更以25比46大幅落後，且對手光是進攻籃板就抓下16個，比富邦勇士的7個多了一倍多，在命中率不理想，籃板又落後的情況下，富邦自然很難贏球。

第4節富邦勇士欲振乏力，單節僅拿下9分，反觀對手越打越旺，不但飆進7記3分球，也把差距一口氣拉開至20分大關以上，提前底定勝基。（編輯：葉俐緯）1090118