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NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯字母哥再當隊長

最新更新：2020/01/24 09:25

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽先發名單今天出爐，洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博在票選後再度成為兩隊隊長。

第69屆NBA明星賽將於2月16日在芝加哥舉行，東西區共10名先發球員是由票選產生，其中球迷票數占50%，球員及媒體票數則各占25%。每張選票上挑選5名球員，分別是2名後衛以及3名前場球員。

這次得票最高的詹姆斯（LeBron James）和安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）將分別擔任西區和東區隊長，兩人連續兩季擔此重任。

詹姆斯代表的西區，先發陣容中有達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）及洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）。

安特托昆博代表的東區，先發名單上還有波士頓塞爾蒂克華克（Kemba Walker）、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）、費城76人恩比德（Joel Embiid）及多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）。

楊恩和唐西奇都是NBA明星賽新面孔，第一次入選明星賽就擔任先發。

組隊方式上，出任隊長的詹姆斯和安特托昆博將透過「選秀」方式，從另外8名先發球員中挑選隊友，組隊不受原本東西區限制。由總教練選擇的14名替補球員，東西區各7位，名單則將於30日揭曉。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1090124

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