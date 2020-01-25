縱橫賽場逾30年 陳傳仁無悔裁判人生

陳傳仁繼第8季擔任超級籃球聯賽（SBL）裁判長後，第17季再度回鍋，即使在SBL吹判壓力大，仍希望貢獻一己所學所知的經驗，並期待再次活絡SBL人氣。中央社記者黃巧雯攝 109年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）回鍋擔任SBL裁判長，陳傳仁過去最多一天吹判6場賽事，在UBA台師大與義守鬥毆事件後，曾被封為「酷吏」，而他認為裁判要有所堅持，至今不後悔當場宣讀沒收比賽的決定。

從小喜歡籃球的陳傳仁，即使身材條件不出色，曾在就讀於致理商專（現為致理科技大學）期間加入校隊，出社會後有著生意頭腦的他，曾經營中古車買賣以及計程車行，卻始終忘不了籃球夢。

「有一天看到報紙有裁判講習，我就去報名。」從那之後陳傳仁一頭栽入裁判的領域，1982年先考取台北市級裁判，隔2年再度考上國家級裁判，1987年再遠赴菲律賓馬尼拉參加國際裁判考試。

回憶起擔任裁判的第一場比賽，當時還是菜鳥的陳傳仁也曾經慌了手腳，「吹了第一個犯規後，我心裡想要怎麼到紀錄台報告」，但真正走到紀錄台前時，卻突然腦筋空白，忘了是哪名球員犯規，他有點難為情地說：「我反應蠻快的，趕快先比一個號碼再說。」

從門外漢到考上國際裁判，陳傳仁只花短短5年時間，他坦言，如果當初沒考上，就不會踏上裁判這條路，就因為一路順遂，他自認猶如籃球的園丁，背負著使命感，驅使他更認真投入、堅持做自己認為對的事情。

這也是陳傳仁繼第8季擔任超級籃球聯賽（SBL）裁判長後，第17季選擇再度回鍋的原因之一，即使在SBL吹判壓力大，仍希望在SBL正值低迷之際，共同承擔責任。

1951年出生的陳傳仁，2019年12月剛在球場度過他的68歲生日，裁判工作占去他大半人生，究竟已執法幾場戰役，陳傳仁直呼，「忘了，非常多」，參與的比賽之多，令他也數不清。

陳傳仁曾經最多一天擔任6場球賽裁判，常常回到家後，累到癱床上，他也分享小趣事，那時候就給兒子一人5元，請他們幫忙踩背。

回首30多年的裁判生涯，有2場比賽令陳傳仁印象深刻，其一是2009年瓊斯盃籃球賽約旦與伊朗一役，比賽才開打2分多鐘，就發生集體鬥毆事件，約旦隊最後退賽，身高僅163公分的陳傳仁直到事後看轉播，才發現自己站在人高馬大的兩隊球員間顯得渺小，面對這類事件，他說：「當下我會很小心，不要捲入其中。」

另一場則是2014年2月大專籃球聯賽（UBA）台師大與義守大學比賽，兩隊發生肢體衝突，陳傳仁依據專業認知，認定為鬥毆事件，在當下無人願意出面情況下，陳傳仁當場拿出競賽章程宣讀規定，宣布沒收該場比賽，且兩隊被判奪權，並被取消該季與下季參賽資格，引發外界譁然。

「我只是唸了罰則，沒人敢念，不是我願意的，這個一定要有人承擔，過程一定要有人做。」儘管事後因此背負著「酷吏」、「作秀」罵名，但陳傳仁強調：「我一點不會後悔上場宣讀。」

義守大學事後向法院提告，陳傳仁無奈地說，「沒想到當裁判當到要上法院」，所幸最後結果勝訴，也讓陳傳仁感到安慰，但卻就此與UBA、高中籃球聯賽（HBL）賽事絕緣，也讓他一度耿耿於懷。

陳傳仁全心投入裁判工作，家人從反對到默許，年輕的時候幾乎假日都在球場服務的他，直到偶然間看到兒子日記，才想到小孩成長過程，自己都沒未能參與，愧疚感頓時湧上心頭，他說：「我的兒子假日要找我，就是到球場找我，他們的日記提到，很享受到球場找我的時光，喜歡在球場玩，也有裁判老師會買東西給他們吃。」

曾經有4個兒子的陳傳仁，二兒子就讀國中時，到海邊戲水發生意外，生命就此殞落，這件事猶如陳傳仁心頭的一根刺，深埋在其中，他回憶起當時，「我記得那天正在大安國中擔任裁判，家人通知我找不到兒子，最後是浪來了、被沖走。」

細數30多年裁判經歷，總是滔滔不絕的陳傳仁，在提到二兒子時，說話開始哽咽，並紅了眼眶，他緩緩地說：「很遺憾，我那時候在吹裁判，也沒有陪他們，他（二兒子）就這樣沒有了。」

隨著兒子們成家立業，陳傳仁目前在擔任裁判之餘，也成為兒子、媳婦的強力後援，平日傍晚時分，他有時得一次接4名孫子（女）放學，成為另類甜蜜的負擔，他因一手包辦家人們晚餐，廚藝也大為精進，雖然忙碌，但他樂在其中，直呼很溫馨。

面對比賽場上瞬息萬變，身經百戰的陳傳仁認為，一個優秀的裁判需具備熱忱、沉著、果決、抗壓性、對籃球規則了解透徹等要件，他不諱言，裁判可能因為吹判角度的問題而誤判，也需要檢討或教育訓練。

在邁入60歲大關後，由於年齡限制，陳傳仁開始退居SBL第二線，今年回鍋擔任SBL裁判長的他，熱忱依舊不減，每一場賽後，即使深夜也會在通訊軟體LINE的裁判群組，分享賽事影片進行檢討，並提出建議。

辛苦和甜蜜交織出陳傳仁裁判人生，自認人生非常精彩的他，即使年近70歲依舊不服老，他笑著說：「其實我還行，SBL比賽也很想上去吹。」

「一個比賽很重要，媒體、觀眾、大會、球團與裁判，5個要通力合作，才會讓比賽圓滿、發光發熱。」陳傳仁這次回鍋裁判長，希望貢獻一己所學所知的經驗，讓外界瞭解裁判領域，並期待再次活絡SBL人氣。（編輯：葉俐緯）1090125