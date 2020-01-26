喬科維奇11度打進澳網8強 球后巴蒂3盤驚險過關

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）塞爾維亞天王喬科維奇今天在澳洲網球公開賽男單比賽繼續勢如破竹，以直落三擊敗阿根廷選手史瓦茲曼，生涯第11度挺進澳網8強。女單地主希望巴蒂也以3盤驚險晉級。

曾7度在澳網封王的上屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）今天在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）僅費時略超過2小時，就以6比3、6比4、6比4拍落大會第14種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman），使得他再度拿下賽季第一個大滿貫賽冠軍的希望更濃。

名列大會第2種子的喬科維奇首盤率先破發，取得5比3領先。接下來2盤也相當早破發，並成功抵擋史瓦茲曼翻盤，最後發球局更一分未失取得勝利。

32歲的喬科維奇對於自己今天能順利執行作戰計畫感到高興。他告訴記者說：「我感覺非常棒。這場比賽表現十分紮實。」他下一場比賽將對上加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）。

現任世界球后、大會第1種子巴蒂（Ashleigh Barty）今天則在女單16強以6比3、1比6、6比4力克第18種子美國好手芮絲克（Alison Riske），下一場將迎戰2度在溫布頓網球賽封后的捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）。（譯者：黃靖貽/核稿：張正芊）1090126