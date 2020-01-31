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NBA明星賽替補名單 保羅與衛斯布魯克成焦點

最新更新：2020/01/31 12:33

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布下個月將在芝加哥進行的明星賽替補球員名單，本季互換東家的保羅（Chris Paul）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）成為一大焦點。

這將是紐奧良鵜鶘的保羅生涯第10度入選明星賽，休士頓火箭的衛斯布魯克則是第9次參賽，他們是NBA所宣布西區7名替補的其中兩人。

衛斯布魯克是2015年、2016年球季，連兩屆明星賽的最有價值球員（MVP），保羅則在2013年獲明星賽MVP殊榮。

西區其他替補球員還包括波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard），這是他生涯第5次參加明星賽，和第2度獲選的丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），及鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）、猶他爵士的密契爾（Donovan Mitchell）及戈柏特（Rudy Gobert）。

東區替補名單上領銜的是連6季獲選參加明星賽的多倫多暴龍的勞瑞（Kyle Lowry）和費城76人的西蒙斯（Ben Simmons），其他的還有5度入選的邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler），及他的隊友阿德巴約（Bam Adebayo），和密爾瓦基公鹿的密道頓（Khris Middleton）、波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、印第安納溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

這波名單中，生涯首度入選明星賽的包括密契爾、戈柏特、殷格拉姆、阿德巴約、塔特姆、沙波尼斯共6人。

第69屆明星賽將於當地時間2月16日在芝加哥進行，由公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）擔任隊長負責組隊。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090131

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