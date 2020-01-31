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莊智淵扳倒張本智和 德國桌球公開賽挺進次輪

最新更新：2020/01/31 13:27

（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣「桌球教父」莊智淵在今年德國桌球公開賽男單大顯神威，他在會內賽首輪，以4比2擊敗世界排名第5的日本「桌球怪物」張本智和，闖進次輪。

2020德國桌球公開賽，是世界桌球巡迴賽年度6站白金系列賽當中的第一站，也是積分等級最高的公開賽，世界排名34的莊智淵，從會外賽起步連闖3關才挺進會內賽。

莊智淵會內賽首輪對手，是年僅16歲的日本桌球一哥張本智和，張本智和曾於2017年在捷克桌球公開賽奪冠，且以14歲又61天的稚齡稱王，寫下世界巡迴賽最年輕冠軍得主紀錄，他也是今年東京奧運被視為具奪牌實力的強力候選人。

現年38歲的莊智淵，過去曾和張本智和共3次交手，莊智淵以1勝2負落居下風，唯一贏球那次，是在2016斯洛維尼亞公開賽，當時莊智淵以4比2拿下勝利。

今天凌晨兩人交手，前3局打完莊智淵以9比11、11比5、6比11，陷入1比2落後，沒想到接下來莊智淵火力全開，接連以11比6、11比8、11比5連搶3局，反倒以4比2逆轉勝，並搶下晉級門票。

莊智淵下一輪的對手，則是世界排名11的德國名將歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov）。

至於台灣一哥林昀儒，男單首輪僅用27分鐘，就以11比5、11比7、11比7、11比3直落四，橫掃克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina），輕鬆挺進16強，下一輪的對手則是日本好手水谷隼。（編輯：張芷瑄）1090131

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