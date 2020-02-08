暴龍客場宰溜馬 締造隊史最佳13連勝

（中央社印第安納波利斯7日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今晚客場對決印第安納溜馬，暴龍中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）獨得22分、10籃板，幫助球隊以115比106擊敗溜馬，暴龍也締造隊史最佳的13連勝。

暴龍後衛范佛利特（Fred VanVleet）與前鋒阿努諾比（OG Anunoby）分別攻得20分與16分，讓暴龍順利在本週2連勝溜馬。兩隊5日在暴龍主場廝殺，終場溜馬以118比119飲恨。

另外，獨得16分的後衛勞瑞（Kyle Lowry）今天超越老前輩卡特（Vince Carter）的9420分紀錄，成為暴龍隊史得分第3高的球員。

溜馬前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）奪得19分、16籃板，隊友歐拉迪波（Victor Oladipo）也進帳15分，但仍止不住球隊寫下本季最糟的4連敗。

溜馬在比賽末節剩最後6分47秒追成99比101落後2分，原本還有一搏機會，但暴龍伊巴卡射進三分球穩住陣腳，隊友戴維斯（Terence Davis）也飆三分球還有兩記灌籃，時間剩1分46秒暴龍以113比103取得10分領先而奠定勝基。

上季總冠軍暴龍今天揚威客場後，目前以38勝14負的戰績，在東區聯盟排名第2，僅次於密爾瓦基公鹿，溜馬則以31勝21負在東區暫居第6。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090208